(Encore) de très grands excès de vitesse en Meurthe-et-Moselle ce week-end

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour les gendarmes de Meurthe-et-Moselle qui publient chaque semaine le bilan des opérations de contrôles routiers. Et comme chaque semaine, les militaires ont constaté de grands excès de vitesse et des conduites sous l'emprise de stupéfiants.

Concrètement, les gendarmes ont procédé ces trois derniers jours à 16 rétentions de permis de conduire pour des excès de vitesse de plus de 40 kilomètres par heure. Ils ont aussi arrêté 11 automobilistes sous l'emprise de stupéfiants.

215 km/h sur l'A31

La triste "palme" revient à un conducteur néerlandais contrôlé à 215 kilomètres par heure au lieu de 130 sur l'A31. Il a dû terminer son périple en taxi selon les gendarmes. Sur la RN 57 dans le secteur de Gripport, un autre automobiliste a été arrêté après avoir roulé à 175 km/h au lieu de 110. A Colombey-les-Belles, sur la D974, un conducteur a été contrôlé cette fois à 111 km/h au lieu de 50.