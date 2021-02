Encore des bus caillassés à Nîmes

Il n'y a plus une semaine sans que les bus Tango soient caillassés. Ce jeudi en milieu d'après-midi encore, des bus ont été la cible de jets de projectiles. Les lignes 3 et 8 sont impactées. L'arrêt Newton n'est plus desservi jusqu'à la fin du service. Il y a quelques mois, après son élection à la présidence de Nîmes Métropole, Franck Proust avait réclamé que les lignes ne soient plus déviées dans ce genre de situation.

