Encore des excréments sur les distributeurs de billets brestois

Mauvaise surprise pour les Brestois qui allaient faire leur marché ce dimanche matin! Au moins une demi-douzaine de distributeurs ont a nouveau été souillés dans le centre-ville de Brest.

Les dimanches matins se suivent et se ressemblent, à Brest. On ne sait pas s'il s'agit du même habitué des attaques de distributeurs au caca, ou s'il a fait des émules... Mais les distributeurs de billets du centre-ville de Brest sont à nouveau souillés, ce dimanche matin. Des excréments ont été déposés dans la nuit sur la touche "valider" des distributeurs bancaires de la place de la Liberté, de la rue de Siam et de la rue Jean-Jaures.

Dimanche dernier, les policiers brestois avaient arrêté un homme qui se disait "ennemi de la finance" et qui avait, en état de récidive, déposé ses excréments sur une trentaine de distributeurs en une dizaine de jours. Le quinquagénaire a été présenté au parquet, et remis en liberté sous contrôle judiciaire avant son procès en novembre.

En 2015, l'homme, qui évoquait un complot, avait déjà été condamné à 4 mois de prison ferme pour des faits similaires. Il avait entièrement recouvert d’excréments plusieurs distributeurs, certaines banques avaient du les changer.