Une nouvelle fois, les pompiers du Nord et du Pas-de-Calais ont été sollicités pour des feux de végétations. Plusieurs hectares ont été détruits par les flammes notamment sur un terril à Loison-sous-Lens.

Encore des feux de végétation dans le Nord et le Pas-de-Calais

Les pompiers du Nord et du Pas-de-Calais sont intervenus une nouvelle fois pour des feux de broussailles et de chaumes. Le dimanche 28 août, en fin d'après-midi, l'alerte est donnée à Bambecque, dans le dunkerquois pour un incendie de chaumes qui a ravagé 4,5 hectares. Près de trente sapeur-pompiers sont intervenus pour maîtriser les flammes et empêcher la propagation du feu à une ferme voisine.

Dans le Valenciennois, à Helesmes, près de Denain, ce sont 2000m² de broussailles qui sont partis en fumée sur un ancien terrain de moto-cross. L'intervention a mobilisé des pompiers de Denain et de Somain.

Dans le Pas-de-Calais, c'est à Loison-sous-Lens qu'un incendie s'est déclaré sur le site de l'Etang Brochet Harnésien. Le feu de végétation et de quelques sous-bois a parcouru 3,5 des 15 ha du site. L'accès était difficile pour les engins de secours engagés. Un drone a également été utilisé par les pompiers pour vérifier les éventuels nouveaux départs de feu.