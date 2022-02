Des jets de pierres sur des bus sont une nouvelle fois à déplorer ce samedi soir à Nîmes. Tango doit dévier ses lignes 3 et 8 par mesure de sécurité. Le caillassage s'est produit en fin d'après-midi, peu avant 18h, dans le secteur Valdegour. Les arrêts Newton, Avogadro, Thales et Galilee ne sont plus desservis jusqu’à la fin du service ce samedi soir.

