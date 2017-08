Encore des objets perdus à la féria de Dax !

Une semaine après la féria de Dax, on compte une vingtaine de téléphones portables et une dizaine de clés de voitures en souffrance dans les locaux de la police municipale.

Nous sommes partis de 230 objets égarés par les festayres pour ce cru 2017 exceptionnel par sa forte fréquentation. A ce jour, une semaine après la clôture, les cartons des objets trouvés se sont bien vidés.

Papiers d'identité renvoyés

Toutes les cartes bleues (bloquées) ont été renvoyées aux banques. Les papiers d'identité sont expédiés ce mardi par courrier aux mairies et administrations mentionnées sur les documents. Soit deux passeports, 5 cartes vitales, 8 permis de conduire et 22 cartes d'identité (6 viennent des Pyrénées Atlantiques et 4 des Landes). Si vous avez perdu vos papiers, attendez donc la fin de semaine ou le début de semaine pour les faire refaire. Votre mairie vous contactera peut-être.

On note la présence d'une carte de donneur de sang.

20 téléphones portables

C'est le produit phare de cette caverne d' Ali Baba : le téléphone portable. 20 sont toujours à l'accueil de la Police Municipale de Dax. 6 Iphone attendent désespérément leur propriétaire. Ceux qui seraient tentés d'abuser de cette manne, l'IME est vérifié. Il s'agit d'un code sur le téléphone, relevant d'un réseau national, qui permet de savoir si le smartphone est volé. Et les personnels posent des questions pièges avant de les restituer.

Enfin une dizaine de clés de voiture. Le propriétaire d'une Audi a été fort content de récupérer ses clés vendredi dernier. Cinq paires de lunettes attendent également les nez qui les portent. Enfin, 33 porte-feuilles demeurent disponibles (sans argent à l'intérieur).

Les quelques sacs à dos, avec des effets classiques (mousse à raser, serviette, shampoing...), ont fini leur existence à la poubelle.

Vous pouvez demander à voir ces objets dans les locaux de la police municipale de Dax tous les jours du lundi au vendredi, de 8 h 30 à midi et de 13 h 30 à 17 h 30.