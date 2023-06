Meurtre de Karine Esquivillon : le corps retrouvé est bien celui de la mère de famille, confirme l'autopsie

L'autopsie effectuée ce week-end à l'institut médico-légal de Nantes a confirmé que c'est bien le corps de Karine Esquivillon qui a été retrouvé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier dans le bois Gordeau près de Maché en Vendée. En revanche, l'arme avec laquelle son époux Michel Pialle dit l'avoir tuée avant de la jeter dans le lac d'Apremont n'a pas encore été retrouvée.

Interpellation de Michel Pialle, suspecté du meurtre de son épouse Karine Esquivillon, à Maché en Vendée. Les deux véhicules du couple sous scellé © Radio France - Yves-rene Tapon

L'analyse de cette arme, une carabine 22 Long Rifle, permettra aux enquêteurs d'en savoir plus sur les circonstances de la mort de Karine Esquivillon. Lors de sa garde à vue, Michel Pialle a fini par avouer avoir tué son épouse par accident alors qu'il prenait en photo sa carabine en vue de la vendre sur internet. On ignore également encore où le drame s'est produit. Le domicile et les deux voitures du couple ont été placés sous scellé. Michel Pialle, mis en examen vendredi pour meurtre par conjoint, est en détention provisoire et placé à l'isolement.

Parallèlement, les deux enfants les plus âgés de Karine Esquivillon, issus d'une première union, ont émis le souhait de prendre en charge leurs deux plus jeunes demi-frère et sœur, deux collégiens de 14 et 12 ans. Ces derniers ont fait l'objet dès la semaine dernière d'une ordonnance de placement provisoire auprès des services d'aide sociale à l'enfance de la Vendée.

Ce lundi, plusieurs habitants du hameau de la Malnoue se sont rendus en mairie de Maché où une cellule d'aide psychologique a été mise en place. Enfin, les obsèques de Karine Esquivillon auront lieu dans la ville de son enfance dans le Val-d'Oise.