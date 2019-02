Encore des tags antisémites à Blois : le préfet saisit la justice et dénonce des inscriptions "ignobles et abjectes"

Blois, France

De nouveaux tags antisémites ont découverts à Blois ce mercredi, puis rapidement effacés par les services municipaux. Ces inscriptions ont été vues en fin de matinée sur un abribus dans l'ouest de la ville, près du lycée Camille Claudel. Ces tags visaient Emmanuel Macron : le nom du président de la République était accompagnée d'une croix gammée. Et on pouvait aussi lire les mentions "Adolf Macron" ou "Emmanuel Hitler", ainsi qu'un tag assimilant la République française à une dictature.

Une enquête de police ouverte

La semaine dernière, déjà, le 13 février, une trentaine de tags antisémites et des croix gammées avaient été découverts dans un immeuble en chantier, à Blois. Le préfet du Loir-et-Cher a aussitôt saisi la justice et une enquête de police a été ouverte pour identifier les auteurs de ces tags haineux.

Une telle haine n'a pas le droit de cité" (préfet)

"Ce sont des inscriptions plus qu'inacceptables, scandaleuses, qui assimilent notre République à une idéologie nazie abjecte, fondée sur la supériorité d'une race sur les autres, qui prône même l'existence de sous-hommes. _C'est abject_", réagit Jean-Pierre Condemine. Le préfet du Loir-et-Cher indique qu'il réunira le comité de lutte contre le racisme et l'antisémitisme dans les prochaines semaines : "je souhaite mobiliser l'ensemble des partenaires pour éviter de pareils actes et être encore plus vigilants. Une telle haine n'a pas le droit de cité dans notre République."

Emmanuel Macron veut lutter encore plus contre "la haine antijuive"

Ce mercredi soir, à l'occasion du dîner annuel du CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France) à Paris, a annoncé vouloir lutter contre "la haine antijuive". Emmanuel Macron a annoncé une proposition de loi pour le mois de main afin de freiner les propos racistes et antisémites sur le net et indiqué que la France allait "mettre en oeuvre" une définition de l'antisémitisme élargie à l'antisionisme.