Encore deux accidents très graves, ce vendredi, en Vendée

Un adolescent de 16 ans et un homme de 35 ans ont été grièvement blessés dans deux accidents, ce vendredi, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Commequiers. Ce jeudi soir déjà, une dame de 81 ans a été tuée dans une collision.

Vendée, France

Un vendredi classé orange, un samedi classé rouge et déjà trois accidents très gaves en quelques heures en Vendée. Ce jeudi soir, c'est d'abord une dame de 81 ans qui a été tuée dans une collision, sur la 2x2 voies entre Les Sables-d'Olonne et Talmont-Saint-Hilaire. Et, ce vendredi, ce sont un adolescent de 16 ans et un homme de 35 ans qui ont été transportés à l'hôpital dans un état très grave.

14 personnes prises dans une collision à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

L'adolescent a été blessé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ce vendredi matin. Au moins quatre voitures sont entrées en collision sur la route entre le cinéma et le rond-point du Leclerc. En tout, il y avait 14 personnes à bord. Une seule est blessée, l'adolescent. Quand les pompiers l'ont pris en charge, il était en urgence absolue. Il a été emmené à l'hôpital de La Roche-sur-Yon.

Un choc très violent à Commequiers

Ce vendredi après-midi, c'est un homme de 35 ans qui a fait une sortie de route à Commequiers. Il roulait apparemment très vite. Il est allé percuter un poteau EDF qui s'est brisé sous la violence du choc. La voiture était très abîmée, les pompiers ont du désincarcérer le conducteur qui était toujours conscient.