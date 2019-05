Encore deux grands excés de vitesse sur les routes d'Ardèche

Saint-Lager-Bressac, France

Un jeune conducteur à 154 km/h au lieu de 80 ce mercredi en Ardèche sur la départementale 22 à St Lager Bressac. Agé de 22 ans il s'est vu retirer son permis et sa voiture est partie en fourrière. Quelques minutes plus tôt , un jeune de 21 ans a lui été contrôlé à 127 km/h , il roulait sous l'emprise de cannabis et de cocaine. Mêmes sanctions , permis retiré et véhicule immobilisé. C'est la brigade motorisée du Teil qui avait mis en place ces contrôles à la veille du long pont de l'ascension.