Encore deux très grands excès de vitesse en Ardèche

Ardèche, France

C'est sur la Départementale 22 à Saint-Lager-Bressac, près de Chomérac, que les Gendarmes du Teil ont verbalisé ces deux conductrices qui roulaient à plus de 50 kilomètres heure au-dessus de la limite autorisée lundi après-midi.

Permis retirés

Une Ardéchoise de 36 ans et une Drômoise de 34 ans ont été contrôlées respectivement à 135 et 137 km/h. Les vitesses retenues pour la verbalisation sont de 128 et 130, mais toutes les deux se sont reparties sans permis. Ils leur ont été retirés sur le champ. Et la voiture de la conductrice la plus rapide a également été placée en fourrière administrative pour une semaine.

12 morts en 3 mois sur les routes d’Ardèche

Depuis le début de l'année, 12 personnes ont été tuées sur les routes d’Ardèche et les contrôles de gendarmerie sont renforcésdepuis prés d'une semaine. Mais le message semble avoir encore du mal a passer. En quelques heures ce lundi, les gendarmes du Teil ont relevé sept infractions à la vitesse et une conduite sous stupéfiant.