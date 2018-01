Avec 55 morts sur les routes des Alpes-Maritimes en 2017, le préfet ne lâchera rien cette année et considère comme bienvenue la limitation à 80 kilomètres-heure sur le réseau secondaire

Alpes-Maritimes, France

Le bilan des accidents de la route est légèrement en baisse en 2017. 55 personnes tuées sur nos routes en 2017, contre 52 l'année précédente. Ce n'est pas significatif et pas satisfaisant affirme le préfet des Alpes-Maritimes au cours d'une rencontre avec la presse locale. Les motards et conducteurs de deux roues sont les premières victimes des accidents, puisque 31 motards ont été tués. La vitesse est la cause numéro un des accidents mortels.

La répression est la charpente de la politique de maîtrise de la délinquance routière

Pour faire baisser le nombre d'accidents de la route, le préfet Georges-François Leclerc promet plus de contrôles et donc plus de radars, essentiellement mobiles. Les radars fixes sont petit à petit abandonnés au profit de radars qui peuvent être déplacés sur les routes.