Encore six retraits de permis pour grand excès de vitesse dans la Drôme

Des contrôles au nord et au sud du département...Des conducteurs qui se rendent sur un chantier pour travailler ou rentrent chez eux après le travail et qui profitent du peu de circulation pour "faire une petite pointe". Les vitesse relevées vendredi après-midi vont de 148 km/het 139 km/h au lieu de 80 sur des départementales ou la nationale 7 de Ponsas, au nord à la Coucourde au sud. Mais aussi 165 km/h et 169 km/h au lieu de 110 sur l’autoroute A7. Les conducteurs sont âgés de 22 ans pour le plus jeune à 53 ans pour le plus âgé.

Des excès de vitesse et une attestation de sortie non valable

Une conductrice de 24 ans a aussi écopé d’une amende de 135 euros pour motif de déplacement non valable : elle a expliqué qu’elle allait chercher sa jeune sœur confinée depuis un mois et demi chez des amis pour la ramener au domicile familial. C'est interdit. Les gendarmes tiennent d'ailleurs à préciser qu'ils effectuent chaque jour de manière régulière et aléatoire des contrôles aux péages de l'A7 pour vérifier justement la validité des attestations de déplacement. e