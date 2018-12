Encore trois vols par ruse chez des personnes âgées en Indre-et-Loire mercredi 12 décembre

Indre-et-Loire, France

Les vols par ruse sont des vols sans violence qui ciblent presque toujours des octogénaires isolés. Ces personnes se laissent visiblement plus facilement persuader d'ouvrir leurs portes, quand on sonne chez elles. Et en cette fin d'année, des gens susceptibles de venir sonner, il y en a beaucoup : des prétendus vendeurs de calendriers, de faux représentants de mairies ou d'associations, ou encore des vendeurs de produits d'entretien qui proposent une démonstration.

Jusqu'à 500 euros d'argent liquide volés en quelques secondes chez une personne âgée

Tout est bon pour réussir à se faire inviter à l'intérieur du domicile et ensuite, sous un prétexte quelconque, les voleurs distraient le propriétaire et fouillent sommairement une ou plusieurs pièces. C'est ce qui s'est passé à Semblançay, Veigné, et Savigné-sur-Lathan, mercredi. Chez une mamie de 86 ans, 200 euros qui se trouvaient dans une boite, sur un meuble, ont disparu. Une autre victime s'est fait voler 500 euros en liquide.

La localisation des vols par ruse commis mercredi 12 décembre - @Facebook Gendarmerie d'Indre-et-Loire

De faux éboueurs vendeurs de calendriers signalés dans la Métropole de Tours

Et puis à coté de ça, il y a aussi ce qu'on pourrait appeler "une arnaque de saison", à savoir les faux vendeurs de calendriers. Eux n'entrent pas chez vous mais se font passer pour les postiers ou les pompiers du secteur, pour encaisser quelques euros : Dans l'agglomération de Tours, par exemple, des faux éboueurs de Tours-Métropole sont signalés depuis quelques jours.