Encore trop d'accidents de plongée cet été en Méditerranée, la Préfecture maritime appelle à la vigilance

Malgré les appels à la prudence et les journées de sensibilisation régulièrement organisées dans les clubs de plongée, été après été, les accidents de plongée ne cessent d’augmenter. 90 opérations de secours ont été déclenchées lors de la saison 2020, 117 en 2021, 155 en 2022. Et le triste record de l'an passé est déjà battu en ce mois de septembre 2023* !

ⓘ Publicité

Depuis Toulon, la Préfecture maritime de Méditerranée lance donc un nouvel appel à la prudence alors que deux plongeurs de 60 et 67 ans sont décédés au cours du week-end à Port-Cros et Hyères.

"C'est un phénomène inquiétant" alerte le Capitaine de frégate Pierre-Louis Josselin, porte-parole de la Préfecture maritime. "Les accidents de plongée ont souvent des conséquences assez graves. Mais nos messages de sensibilisation ne semblent pas être entendus. Nous lançons donc une nouvelle fois un appel à la vigilance à ceux qui pratiquent la plongée en cette fin de saison. Nous leur demandons de faire preuve de plus d'attention qu'à l'accoutumée. Il ne faut pas par exemple surestimer ses conditions physiques et son état de forme".

"Excès de confiance" de certains pratiquants ?

"Il faut notamment lutter contre ce faux sentiment d'assurance ou de sécurité qui peut apparaître chez certains plongeurs plus expérimentés qui finalement, avec une certaine accoutumance, s'affranchissent des règles de base et qui peuvent facilement les mettre en danger" poursuit l'officier qui parle d'un "excès de confiance" possible chez les plongeurs les plus expérimentés alors qu'il le répète : "La plongée sous-marine reste une activité dangereuse, il faut donc très pointilleux sur les conditions de sécurité et son état de santé".

La Préfecture maritime conseille aussi à tous ceux qui pratiquent la plongée de passer par des clubs de plongée afin de garantir la meilleure sécurité possible pour une descente dans les profondeurs.

* Les chiffres précis de la saison 2023 seront dévoilés après le 30 septembre.