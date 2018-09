Finistère, France

Alors que la Préfecture du Finistère faisait un point-presse sur les contrôles routiers ce vendredi, le week-end a encore vu la mort d'une personne sur les routes du département. Un homme visiblement seul en cause, qui a quitté la route pour une raison inconnue, c'était au lieu-dit Kerlaoueret. Une enquête est en cours, et la gendarmerie de Chateaulin en a la charge.

Identifier les principaux risques

Pourtant, la gendarmerie et la police sont sur le pont pour multiplier les contrôles et passer les messages de prévention. Vendredi dernier encore, les policiers de Quimper interceptaient à l'entrée sud de la ville les voitures aux comportements inadéquats : vitesse, alcool, téléphone au volant, entre autres.

J'ai un post-it jaune fluo avec écrit "80"en rose dessus

Une première conductrice faisait des appels de phares, à l'approche du contrôle "C'est un comportement stupide, dit un fonctionnaire de police. On est là pour protéger, et pour repérer ce qui ne va pas". Mais l'automobiliste n'en démord pas "je suis une ancienne commerçante de Fouesnant, j'ai juste vu des amis. La prochaine fois, les policiers ont dit qu'ils allaient me verbaliser". C'est comme ça. En revanche, cette dame tente de démontrer sa bonne foi avec une preuve -irréfutable- "j'ai un post it jaune fluo, j'ai mis dessus *80*, et je le colle sur le tableau de bord, pour ne pas oublier".

Motard, et POUR les 80 km/h

Confirmation des policiers _"Les gens qui oublient la limitation à 80 ? Il y en a de moins en moins"_. Ce motard, intercepté avec un deux-roues puissant le prouve "les 80 ? Mais oui, je les respecte, j'y étais même favorable".

Le préfet du Finistère, Pascal Lelarge, lui, a une autre ambition : celle de faire enfin baisser le nombre d'automobilistes qui circulent alcoolisés. "On a ce vrai problème en Bretagne. Regardez tout à l'heure, cette dame impliquée avec 1,2 g d'alcool. Avec en plus un enfant à bord ! Vous avez charge d'enfant et vous roulez alcoolisé à... quoi ? 17h ? C'est inadmissible, moi je ne comprends pas ça". Les policiers ont d'ailleurs raccompagné cette dame qui n'avait pas d'autres moyens pour aller dans le centre de Quimper.

Alors certes, le nombre des morts n'est pas moins fort que l'an passé : 37 décès, contre 36 à cette date (vendredi dernier) en 2017, en revanche le nombre d'accidents (513 contre 535) et le nombre de blessés (646 contre 706) est en diminution. C'est déjà encourageant.