Encore un automobiliste flashé à plus de 190 km/h, les contrôles vont se multiplier en Île-de-France

C’est un phénomène qui commence à agacer les forces de l’ordre : depuis trois semaines, sur les routes, certains automobilistes ont tendance à appuyer trop fort sur le champignon. Cette semaine, par exemple, trois automobilistes ont été flashés à 197, 196 et 193 km/h dans le Nord de l’Île-de-France, indique la préfecture du Val-d’Oise.

La CRS Autoroutière Nord-Ile-de-France multiplie donc ses contrôles de vitesse, préviennent les autorités. Le préfet du Val-d’Oise veut ainsi "s’assurer que chacun respecte bien les mesures de confinement", détaille un communiqué.

Ainsi, lors des quatre dernières opérations, 45 véhicules en infraction ont été interceptés, dont sept pour excès de grande vitesse. Conséquences : les conducteurs se sont vu suspendre leur permis de conduire sur le champ.

18 mois de prison ferme

Pour certains, les sanctions vont même plus loin. Un automobiliste, contrôlé à 196 km/h alors que la limite était de 110, s’est vu notifier huit autres délits. Il a été présenté en comparution immédiate et condamné à 18 mois de prison ferme. Des vitesses de 193km/h et 197km/h ont également été relevées alors que les conducteurs étaient en défaut de permis de conduire. Un bilan qui "démontre à lui seul l’obligation de maintenir ces contrôles, afin de veiller à ce que nos concitoyens aient des comportements responsables, notamment sur les routes, dans le contexte de la crise sanitaire", conclut la préfecture du Val-d’Oise.