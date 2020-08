Encore un cheval mutilé en Bretagne : c'est le premier cas en Ille-et-Vilaine

Le procureur de la République de Rennes parle de sévices graves et d'un acte volontaire.

L'animal a été retrouvé blessé au flanc, aux lèvres, et au sabot ce lundi matin à Miniac-sous-Becherel. Les faits ont été commis dans la nuit de dimanche à lundi alors que le cheval était dans un enclos avec quatre autres animaux. Des faits de "sévices graves sur animal" précise le procureur de la République de Rennes. C'est un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Il s'agit manifestement d'un acte volontaire. La brigade de gendarmerie de Hédé-Bazouges est saisie de l'enquête. En France, plus d’une trentaine de cas de mutilations sur chevaux, ont été recensés ces derniers mois.