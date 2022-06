Encore un contrôleur des bus Tango à Nîmes agressé

Après l'agression d'un contrôleur ce vendredi matin, la direction de Transdev, délégataire du réseau Tango à Nîmes, décide de cesser l'activité en solidarité avec son personnel lundi 13 juin de 12h à 14h. De fortes perturbations sont donc à prévoir sur le réseau entre 11h30 et 14h30. Ce vendredi midi, justement, le trafic a été déjà interrompu après l'agression d'un chauffeur dans la semaine.

Franck Proust, président de Nîmes Métropole, réagit dans un communiqué :"Des coups de barre pour l’un, des coups de poings pour l’autre… Tandis qu’ils exerçaient leur mission de service public, un conducteur et un contrôleur de Tango, le réseau de transports en commun de l’Agglo, ont été victimes de violence ces derniers jours [...] Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes de violence et apporte tout mon soutien à ces deux agents ainsi qu’à toute l’équipe Transdev, notre délégataire".

"Ces faits ne sont malheureusement pas propres à Nîmes, souligne Franck Proust. Sur cette seule semaine : un coup de feu dans un bus à Rennes ; une agression au couteau contre un agent à Montpellier ; une agression d’une conductrice à Quimperlé… Selon le ministère de l’Intérieur, un cinquième des vols et violences constatés sur le territoire national ont lieu dans les transports en commun (Rapport 2021)."

"Face à la violence, notre détermination à assurer notre mission de service public reste intacte." - Franck Proust, président de Nîmes Métropole (communiqué)

"C’est pourquoi nous avons signé une convention avec l’État pour gagner en efficacité contre les incivilités et les délits qui sont commis depuis l’espace public aux abords du réseau Tango" poursuit Franck Proust. "Face à la violence, notre détermination à assurer notre mission de service public reste intacte, et nous continuerons à œuvrer pour la qualité et la performance du réseau de transports en commun dont nous avons la responsabilité."