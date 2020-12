Encore un distributeur de billets attaqué, cette fois à Die

C'était à Die dans la nuit de mercredi à jeudi. Vers 2 heures du matin, trois individus qui portaient des cagoules et des gants ont tenté de voler le contenu du distributeur de billets de la banque LCL. Ils ont réussi à forcer, avec un pied de biche, le local de service qui permet d'alimenter le distributeur. Mais ils n'ont pas pu accéder au coffre-fort et sont repartis bredouille.

Il s'agit du quatrième distributeur de billets attaqué ces 15 derniers jours en Drôme-Ardèche, après des tentatives de casses au chalumeau à Loriol et Vogüé et un camion-bélier projeté sur le DAB de la Poste à Privas. D'autres distributeurs ont aussi été pris pour cible au chalumeau dans le Vaucluse et le Gard. L'apparition de ce nouveau mode opératoire et la fréquence des attaques dans la région peuvent laisser penser à une seule équipe de malfaiteurs. Les enquêtes en cours devront le confirmer.