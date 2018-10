Encore un "go fast" intercepté dans les Pyrénées-orientales, 55 kilos de cannabis saisis

Par Sébastien Berriot, France Bleu Roussillon et France Bleu

La police judiciaire est parvenu à intercepter un "go fast" qui transportait régulièrement de la drogue entre Barcelone et le territoire français. Trois personnes ont été arrêtées au péage du Boulou et à Perpignan. Les enquêteurs ont trouvé 55 kilos de résine de cannabis dans le "véhicule porteur".