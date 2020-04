Encore un grand excès de vitesse : un automobiliste contrôlé à 122 km/h au lieu de 50, près d'Orléans

Il était 6h05 ce mercredi, à Ingré, dans l'agglomération orléanaise, quand les policiers ont contrôlé un automobiliste à 122 km/h, au lieu des 50 km/h autorisés.

Permis suspendu, véhicule immobilisé

L'homme conduisait un fourgon Renault Master, et se rendait à son travail. C'est d'ailleurs son employeur qui est venu le chercher, rue Nationale, un des principaux axes de la commune d'Ingré, puisque son véhicule a été immobilisé par la police.

La route nationale, à Ingré, axe sur lequel le chauffard a été contrôlé ce jeudi - Capture d'écran Google Maps

Le permis de conduire du chauffard a été retiré sur le champ, et il sera prochainement convoqué devant le tribunal de police d'Orléans. La police constate un certain relâchement sur les routes ces dernières semaines, en lien avec le confinement : "les routes sont moins empruntées et du coup, certains automobilistes se croient tout permis"

Les autorités annoncent un renforcement des contrôles routiers et des vérifications du respect du confinement, en fin de cette semaine dans le Loiret, alors que se profile un long week-end (avec un jour férié, vendredi 1er mai) : "ce n'est pas parce que le début du déconfinement est annoncé à partir du 11 mai qu'il faut que les comportements se relâchent", indique une source policière.