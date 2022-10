Encore un homme blessé à l'arme blanche en plein centre de Toulouse

C'est la deuxième agression à l'arme blanche en 24 heures en plein centre de Toulouse, à une heure de forte affluence. Mercredi 26 octobre, vers 18h30, les pompiers on dû prendre en charge un homme blessé à l'arme blanche dans une bagarre sur le square de Gaulle, derrière l'hôtel de ville, près du métro Capitole.

La victime, un Algérien de 25 ans, n'est pas sérieusement blessée, et a été transportée à l'hôpital Purpan. Il en est parti de lui-même peu après. Une jeune femme de 23 ans, connue des services de police, a aussi été légèrement blessée dans la rixe et entendue par les enquêteurs.

Mardi vers 17h, c'est rue des Marchands, entre la rue de Metz et la place de la Trinité, qu'un homme a lui aussi reçu un coup de couteau au thorax. Ses jours ne sont pas en danger, et un suspect a été interpellé et devait être présenté à un juge ce jeudi. Les deux protagonistes, qui se connaissent, n'ont pas de casier judiciaire.