Encore un réseau de drogue démantelé à Brive, 14 personnes en garde à vue

Une enquête menée depuis l'été 2016 par le service régional de police judiciaire, à Limoges, et la brigade stupéfiants du commissariat de Brive, a permis de faire tomber un nouveau réseau de trafic de drogue dans la cité gaillarde. Quatorze personnes ont été placées en garde à vue.

Quatorze personnes, dont les six principaux protagonistes de ce réseau, ont été placées en garde à vue depuis le 15 mai, à Brive et Limoges, pour démanteler ce nouveau trafic de drogue (résine et herbe de cannabis mais aussi cocaine) à Brive, sur lequel étaient mobilisés le service régional de police judiciaire, à Limoges, et la brigade stupéfiants du commissariat de Brive depuis l'été 2016.

2.700€ saisis, des bénéfices estimés à au moins 20.000€

Parmi les mis en cause, tous âgés de 19 à 27 ans, la tête du réseau et cinq charbonneurs ont été placés sous contrôle judiciaire et l'un sous bracelet électronique. Au cours des perquisitions, plus d'un kilo de résine de cannabis, 334 grammes d'herbe et 2.700 euros ont été saisis. Selon les enquêteurs, ce réseau opérait sur toute la cité gaillarde, "les dealers allant soit au contact direct de leurs clients, soit les consommateurs venaient s'approvisionner au principal lieu de deal implanté rue de Turenne." Le trafic a généré des bénéfices évalués à au moins 20.000€ pour le principal trafiquant ancré dans ce commerce illégal depuis plusieurs années.