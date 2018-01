Ce vendredi soir, la police de Dax est encore arrivée moins une sur les lieux d’un drame. Un jeune de 17 ans, souffrant de troubles psychiatriques menaçait dangereusement sa mère et son petit-frère. Les policiers dacquois sont arrivés au moment où il réussissait à défoncer la porte de leur chambre.

Dax, France

Une semaine après leur sauvetage spectaculaire d’un homme suicidaire tout près du marché de Dax, les policiers de la cité thermale sont encore arrivés à une minute près sur les lieux d’un drame ce vendredi soir, évitant peut-être le pire à une mère et son jeune fils.

Ils entrent au moment où il défonce la porte

Ce vendredi soir, vers 17h, la police de Dax reçoit un appel. C’est une mère de famille qui prévient que son fils aîné, âgé de 17 ans et souffrant de troubles psychiatrique est en pleine crise. Il la menace de mort, elle et son plus jeune fils, avec un couteau. Ils sont tous les deux retranchés dans une des chambres de l’appartement familial, au deuxième étage, rue du Grand Piton, près de l’aérodrome de Dax.

Quand les deux équipages de police arrivent au pied de l’immeuble, la mère de famille leur lance son trousseau de clés, qu’elle a avec elle. Les fonctionnaires peuvent donc monter rapidement. Et heureusement. Au moment, où ils entrent dans l’appartement de cette famille, à force de coups répétés, le jeune de 17 ans vient de défoncer la porte de la chambre et de rejoindre sa mère et son petit frère, son couteau toujours à la main.

Pas de blessé, pas de plainte

Juste à temps donc, les policiers de Dax l’interpellent et le calment. Il a été pris en charge par le SAMU et emmené à l’hôpital. La mère n’a pas porté plainte contre son fils.