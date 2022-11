Encore une action de Dernière Rénovation à Toulouse, le boulevard de Marengo bloqué à l'heure de pointe

Des militants écologistes du collectif Dernière Rénovation ont bloqué le boulevard Marengo de Toulouse pendant une demi-heure ce jeudi matin avant d'être délogés par la police. Six d'entre-eux se sont enchaînés de part et d'autre de la route. L'action a débuté vers 8h35 et s'est achevée peu après 9 heures. Les policiers ont sectionné les chaînes qui liaient les militants avec une disqueuse.

Les militants ont été interpellés juste après 9 heures © Radio France - Claudia Calmel

Ils entendent dénoncer ainsi l**'inaction face à l'urgence climatique**.

Précédemment, le 5 novembre deux militants avaient fait irruption sur le terrain en plein match de rugby à Ernest Wallon. Dernièrement, ils ont aussi bloqué le périphérique toulousain.

