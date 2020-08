Encore une fusillade dans le quartier des Izards à Toulouse

Que se passe t-il quartier des Izards à Toulouse ? La question se pose alors qu'une nouvelle fusillade à éclaté à proximité de la bouche de métro "Trois-cocus" ce lundi soir.

D'après nos informations, plusieurs détonations ont été entendues un peu avant 23 heures avant l'arrivée très rapide des forces de police sur place. Un homme dans un état grave a été pris en charge par les secours. L'hélicoptère des forces de l'ordre a survoler la zone dans la nuit.

"Ca m'a fait sursauter tellement que c'était intense" - Mathieu habite le quartier

Dans ce quartier toulousain, les fusillades deviennent une habitude. C'est la quatrième en l'espace de trois semaines. Un homme de 29 ans a été blessé par balle à une jambe samedi dernier rue Ernest Renan. Un peu plus tôt dans le mois, le 11 août un homme de 30 ans a été tué, et deux autres personnes blessées grièvement. Dans la même semaine, le 14 août cette fois, de nouveaux coups de feu ont été tirés sans faire de victime.

Mathieu habite le quartier. Ça fait plusieurs fois qu'il est témoin de cette violence au pied de son immeuble : "J'ai eu l'impression que c'était deux vagues de cinq ou six coups de feu très rapide, comme une mitraillette. Ça m'a fait sursauté tellement que c'était intense. On sent que le quartier est vraiment dans une ambiance très tendue".

Plus d'informations à venir...