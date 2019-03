Encore une personne âgée tuée sur un passage piéton dans l'agglo nantaise

Un homme de 77 ans a été tué alors qu'il traversait un passage piéton ce mardi matin quartier Beauséjour à Saint-Herblain près de Nantes. C'est le deuxième accident mortel de ce genre en deux semaines et demi. Le 8 mars un homme de 81 ans avait été fauché boulevard Jules Verne à Nantes.

Saint-Herblain, France

Il était à peine un peu plus de 8h du matin quand un piéton de 77 ans a été renversé et tué alors qu'il traversait un passage clouté au croisement des rues Sully Prudhomme et Hector Malot à Saint-Herblain (44) dans l'agglomération nantaise. L'automobiliste, âgé de 24 ans est en garde à vue.

L'accident s'est produit non loin du val de Chézine (capture écran google map). -

