Endommagé par un camion, le porche de la cité de Lescar fermé aux voitures

Lescar, France

La circulation dans la cité historique de Lescar est interdite aux voitures après qu'un camion de 15 tonnes, normalement interdit de rouler sous l'étroit porche, est passé en force ce lundi 9 décembre et a arraché des pierres de l'ancien palais épiscopal, classé bâtiment historique.

Le chauffeur a fui

Le chauffeur a pris la fuite. Les caméras de vidéosurveillance ont permis d'identifier un camion espagnol, mais impossible de lire la plaque d'immatriculation d'après le maire de Lescar Christian Laine.

"Je suis en colère, surtout pour les commerçants et habitants qui ont déjà supporté une longue rénovation de la cité et subissent maintenant cette incivilité". Après un an et demi de travaux, la cité a été inaugurée le 21 novembre.

Piétons et deux roues peuvent à nouveau circuler

Le porche a pu être étayé et la circulation a rouvert aux piétons et deux roues depuis ce jeudi soir. Mais des travaux doivent être confiés à l'architecte des Bâtiments de France pour rénover l'édifice classé bâtiment historique.