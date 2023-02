Enduropale 2023 : trois blessés graves et 81 blessés légers pris en charge par les secours ce week-end

La 47e édition de la course sur sable a réuni plus de 1 300 pilotes, professionnels et amateurs.

La 47e édition de la plus grande course sur sable du monde, l'enduropale du Touquet, a été un franc succès selon les organisateurs avec plus de 1 300 pilotes sur le circuit de moto samedi et plus de 600 000 spectateurs au total ce week-end. Mais la course a eu aussi son lot de blessés : 84 personnes ont été prises en charge par les secours, dont 3 sérieusement touchés : deux pilotes et un spectateur.

Dans le détail, la préfecture du Pas-de-Calais évoque 65 victimes en journée, pris en charge par le SAMU, les pompiers mobilisés et les bénévoles de la Croix-Rouge et de la SNSM. Dix-neuf autres ont été secourues après la tombée de la nuit, dont seize dans la nuit du samedi au dimanche.

Neuf interpellations et quatre personnes en garde à vue

Les agents de la Police Nationale ont de leur côté effectué 73 interventions pour des accidents sur la voie publique, des rixes, des tapages et nuisances, des dégradations de véhicule ou encore des ivresses publiques. Neuf personnes ont été interpellées et quatre ont été placées en garde à vue.

Les gendarmes ont également neutralisé douze vols de drones dans le cadre de la lutte anti-drones. Un télé-pilote non déclaré a été interpellé.