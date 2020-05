Énervé, il serre de trop près un cycliste avec sa voiture : un automobiliste jugé pour violences volontaires

La scène est (hélas) connue : une altercation entre un cycliste et un automobiliste, l'un reprochant à l'autre d'être passé trop près de l'autre, et vice versa. Mais cette fois, le conducteur de la voiture, passé trop près du vélo, a été arrêté par la police, écroué et sera jugé pour violences volontaires avec armes (en l’occurrence, sa voiture).

Il serre de trop près le vélo avec sa voiture

La scène s'est déroulée dimanche à Orléans, indique Céline Visiedo, procureure adjointe de la République d'Orléans. L'automobiliste, énervé, a serré de très près le cycliste le long du trottoir, l'obligeant à s'arrêter. Un témoin de la scène intervient et se fait lui aussi agresser, il appelle la police.

Jugé ce mercredi pour violences volontaires avec arme

Les forces de l'ordre interpellent l'automobiliste, un homme de 34 ans "très connu de la police et de la justice pour des faits de violences". Placé en garde à vue, l'individu a été écroué ce mardi à la maison d'arrêt de Saran et sera jugé en comparution immédiate pour violences volontaires avec armes ce mercredi après-midi à Orléans.