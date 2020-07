Après une remarque sur ses enfants, une Havraise poignarde et blesse légèrement un homme

Une femme de 38 ans a été placée en garde à vue au Havre, après avoir blessé avec un couteau un homme de 28 ans au niveau du cours de la République, près du tramway, ce jeudi après-midi. Les deux protagonistes ne se connaissaient pas mais il y avait eu une altercation quelques minutes plus tôt.

Il lui reproche le bruit que font ses enfants

Tout a commencé à la PMI, Protection maternelle et infantile, rue Jules Lecesne. Dans la salle d'attente, l'homme reproche à la femme un peu plus âgée le bruit que font ses enfants. Après cet échange assez vif, les deux protagonistes se retrouvent par hasard au niveau du tramway, cours de la République.

À ce moment-là, la mère de famille sort un couteau et poignarde l'homme au cou et à la jambe. Il n'est que légèrement blessé mais tout de même transporté à l'hôpital Monod. L'autrice des coups a été interpellée quelques heures plus tard chez elle.

Les policiers retrouvent un couteau qui pourrait correspondre à celui utilisé lors de l'altercation. La femme était ce vendredi encore en garde à vue, puis elle a été vraisemblablement présentée à un juge ensuite. À 38 ans, elle est déjà connue de la justice pour des faits de violence.