Enfant de 3 ans retrouvé mort à Nîmes : le parquet ouvre une enquête pour meurtre

Une enquête pour meurtre a été ouverte par le parquet de Nîmes ce mardi. La maman d'un petit garçon de 3 ans retrouvé mort ce weekend et son compagnon ont vu leur garde à vue prolongée. Les résultats de l'autopsie pratiquée révèle, selon le procureur Eric Maurel, des "violences extrêmes".

Nîmes, France

"Des violences extrêmes" dit le procureur de la République Eric Maurel. Le petit garçon âgé de 3 ans est mort suite "à des coups violents et répétés". Aucune des parties de son corps n'auraient été épargnées, le constat est terrible, l'horreur laisse sans voix. Une enquête pour meurtre a été ouverte et la garde à vue de la maman et du beau-père prolongée.

"Du doute au soupçon"

Le couple avait été placé une première fois en garde à vue. Les policiers nîmois devaient les entendre dans le cadre d'une procédure de "recherche des causes de la mort". Ils avaient tenté - disaient-ils ce dimanche - de porter secours au petit avant que les sapeurs pompiers ne constatent l'irrémédiable. "Violences extrêmes ", à la lumière de cet effroyable éclairage, le procureur a donc décidé de prolonger la garde à vue de la maman et du beau-père qui apparemment sous fond - peut-être d'alcool et de sévices continus en tout les cas d’extrême précarité - se rejetteraient mutuellement la faute.