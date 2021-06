Enfant de 5 ans percuté par une voiture en Dordogne : le conducteur avait bu

Le Parquet de Périgueux ouvre une information judiciaire après l'accident de vendredi à Saint-Médard-de-Mussidan, en Dordogne. Un automobiliste avait pris la fuite après avoir percuté un enfant de cinq ans. On apprend ce lundi que le conducteur était alcoolisé.

Le conducteur avait 1.4 gramme d'alcool par litre de sang au moment de son interpellation. Vendredi soir, à Saint-Médard-de-Mussidan, en Dordogne, un jeune garçon de cinq ans était violemment percuté par une voiture alors qui se trouvait sur son vélo. Le conducteur avait pris la fuite. Ce lundi soir, on apprend que le jeune garçon risque des "séquelles à vie" malgré deux opérations d'urgence au niveau des mains et des jambes. Solène Bélaouar, la procureure de la République de Périgueux, indique que le chauffard était alcoolisé au moment de son interpellation, deux heures après les faits. C'est la mère du jeune garçon qui avait permis l'arrestation du chauffard, elle était avec son fils au moment de l'accident et a reconnu le conducteur. Leurs enfants fréquentent la même école.

Déjà connu pour un délit routier aggravé par l'alcool en 2018

Après sa garde à vue, le chauffard de 38 ans, déjà connu pour un délit routier aggravé par l'alcool, se trouve désormais en détention provisoire. Même s'il reconnait les faits, l'enquête doit déterminer les conditions précises de l'accident, notamment la position de l'enfant au moment du choc.

L'information judiciaire est ouverte pour des blessures involontaires aggravées par l'alcool et le délit de fuite.