Enfant de 5 ans retrouvé inconscient à Olivet : ce que l'on sait sur l'enquête ce dimanche soir

On en sait plus après la découverte d'un enfant de 5 ans, retrouvé inconscient à Olivet, dans le Loiret, ce samedi. La garde à vue de ses parents a été prolongée et compte tenu des blessures constatées, la qualification criminelle des violences est envisagée par les enquêteurs. On fait le point.

Après la découverte par les secours ce samedi après-midi d'un enfant de 5 ans, retrouvé inconscient et dans un état critique chez un voisin à Olivet, dans le Loiret, les premiers éléments de l'enquête montrent qu'au vu des blessures de l'enfant, des violences qu'il a subies et des premières déclarations de ses parents en garde à vue, il s'agirait "de violences habituelles par ascendant", affirme une source proche de l'enquête et la qualification criminelle est privilégiée par les enquêteurs.

Garde à vue prolongée pour les parents

La garde à vue des parents est prolongée de 24h ce dimanche et l'état de santé de l'enfant de 5 ans est toujours critique mais il est en vie ce dimanche soir à 18h.

L'enfant de 5 ans avait été transféré dans un état critique au CHR d'Orléans vers 17h45 ce samedi après-midi et intubé dès son arrivée aux urgences. Le Samu s'était rendu au domicile du voisin de cette famille, avenue du Loiret à Olivet. C'est ce même voisin qui a appelé les secours car l'enfant a été déposé chez lui inconscient par le beau-père selon une source proche de l'affaire. On ne sait pas pour le moment ce qu'il s'est vraiment passé.

Le beau-père, la mère, la grand-mère et le petit frère de 4 mois de la victime se sont rendus ensuite à l'hôpital d'Orléans et c'est là que le couple de parents a été interpellé et placé en garde à vue. Le petit de 4 mois, lui, a été placé par la justice.

Transporté en urgence à l'hôpital de Tours

Toujours d'après cette source proche de l'enquête, le petit garçon a été ensuite transporté en urgence au CHRU de Tours en fin de soirée, avec un pronostic vital engagé. L'enquête est toujours en cours.