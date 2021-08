Enfant de 7 ans renversé à Orléans début juillet : le garçon est mort des suites de ses blessures

Le petit garçon n'a pas survécu : renversé par une voiture jeudi 8 juillet dans la matinée, quartier de l'Argonne à Orléans, l'enfant de 7 ans qui était plongé dans le coma, est décédé lundi 9 août au CHU de Tours, indique la police, confirmant une information de la République du Centre.

L'information judiciaire requalifiée en homicide involontaire

Cela change la qualification de l'information judiciaire qui est désormais ouverte pour homicide involontaire, et non pas blessures involontaires, avec deux circonstances aggravantes ("délit de fuite et conduite sans permis, suite à une perte totale de ses points").

Un suspect de 22 ans, déjà connu de la justice, et qui avait pris la fuite après l'accident, est toujours en détention provisoire dans cette affaire, il est également mis en examen pour "refus d'obtempérer aggravé" et "recel de biens provenant d'un vol" (le Porsche Cayenne impliqué dans l'accident aurait en effet été volé). Un deuxième homme est lui aussi mis en examen dans ce dossier, pour recel de biens provenant d'un vol" et pour "défaut d'assurance".

Depuis l'annonce du décès de la jeune victime, une cagnotte en ligne a été lancée pour soutenir la famille du petit Ojengeh, sur leetchi.