Enfant électrisé à Strasbourg : l'animateur et l'association de périscolaire condamnés

Le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné jeudi à 12 mois de prison avec sursis un animateur de périscolaire. En juin 2019, il avait fabriqué un engin de gravure sur bois qui avait électrocuté un enfant de 10 ans. L'animateur âgé de 59 ans, a également été condamné à cinq ans d'interdiction d'encadrement d'enfants. L'association Les Disciples, qui employait l'animateur, a été condamnée à une amende de 50.000 euros pour manquement à une obligation de sécurité.

Le tribunal a été plus loin que les réquisitions du parquet qui avait demandé 10 mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende.

Les faits remontent au mois de juin 2019, à l'école élémentaire Gustave-Doré de Strasbourg, Sacha, 10 ans avait reçu une décharge électrique de 2.000 volts. Le cœur de l'enfant avait cessé de battre pendant 10 minutes, il a été brûlé au troisième degré au thorax et aux avant-bras. Il avait été hospitalisé un mois et a subi plusieurs greffes et amputation des doigts. L'animateur avait apporté un engin bricolé à partir d'un transformateur de micro-ondes pour proposer aux écoliers une activité de gravure sur bois.

A l'audience les parents avaient regretté le classement sans suite de leur plainte visant la ville de Strasbourg et le responsable du service périscolaire.