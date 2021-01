Enfant frappé à Olivet : information judiciaire ouverte pour violences ayant entraîné une infirmité permanente

Le beau-père et la mère de l'enfant retrouvé inconscient samedi 16 janvier à Olivet ont été présentés à la justice ce lundi. Une information judiciaire est ouverte pour violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente. L'enfant souffre de graves lésions traumatiques intracrâniennes.

Alors qu'un enfant de 5 ans se trouve toujours dans un état critique au CHRU de Tours, la mère et le beau-père ont déférés devant la justice ce lundi 18 janvier à Orléans. Ils sont soupçonnés d'avoir commis des violences importantes et répétées dans le temps sur l'enfant, qui présente de graves blessures.

La procureure de la République d'Orléans indique, dans un communiqué ce lundi soir, que ce sont des voisins qui ont découvert cet enfant de 5 ans, inanimé, devant la porte de leur logement samedi en fin d'après-midi à Olivet, au sud d'Orléans.

De graves lésions traumatiques intracrâniennes

L'enfant est alors hospitalisé à Orléans puis transféré au CHU de Tours, en raison de son état de santé : "il souffre de graves lésions traumatiques intracrâniennes, causées par un épisode de violences récent. Son corps porte par ailleurs traces de nombreuses lésions et cicatrices, ainsi que de fractures osseuses, évoquant des violences répétées dans le temps, causées par un ou plusieurs tiers", indique Emmanuelle Bochenek-Puren, dans un communiqué.

Le beau-père de l’enfant et sa mère ont été placés en garde-à-vue au commissariat de police d’Orléans dès samedi et une enquête a été ouverte et confiée aux policiers de la sûreté départementale du Loiret. Selon nos informations, lors de la garde à vue, le beau-père a minimisé les violences, parlant de simples gifles.

L'enfant aurait été attaché selon une source proche de l'enquête. Les coups ont-ils été portés à main nue ou avec un objet ? Une expertise médicale devra le déterminer.

Information judiciaire pour violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente

Une information judiciaire est ouverte, ce lundi, pour violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente commises sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité d’un mineur de 15 ans, et non dénonciation de crime.

Vers un probable placement en détention provisoire du couple

Le beau-père et la mère doivent être présentées ce lundi soir devant un juge d’instruction, le parquet a requis leur placement en détention provisoire. Toujours hospitalisé, l'enfant de 5 ans, victime des coups, est confié à l’aide sociale à l’enfance du Loiret, tout comme leur bébé de 4 mois, afin "d’assurer la protection et les soins nécessaires".