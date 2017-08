Enfant percuté mortellement par un bus à Châteauroux : reconstitution des faits dans le quartier Saint-Jean

Le Procureur de la République de Châteauroux s'est rendu mardi soir sur le lieu de l'accident qui a coûté la vie à un enfant de quatre ans en début de semaine dans le quartier Saint-Jean, pour une reconstitution des faits.

Lundi soir vers 20h30, un dramatique accident avait coûté la vie à un garçonnet de quatre ans dans le quartier Saint-Jean à Châteauroux. L'enfant est décédé après avoir été percuté par un bus de ville de la société Kéolis. Moins de 24 heures après les faits, le Procureur de la République de Châteauroux Stéphanie Aouine et la substitut du Procureur Laëtitia Biardeau se sont rendus sur les lieux de l'accident pour une reconstitution des faits.

L'enfant s'est agrippé à une barrière avant de chuter

D'après le Parquet, la chute du petit garçon qui a conduit à son décès n'est pas consécutive à la descente du bus. L'enfant est tombé plus de 10 secondes après être sorti du bus avec ses parents. Entre le moment où les portes se referment et le bus repart le garçon s'est agrippé à une barrière métallique qui sert à protéger le passage piéton.

A ce moment précis, l'enfant est à peu près dans le champ de vision de ses parents. Le père et la mère se trouvent comme lui sur le trottoir, avec une poussette et plusieurs valises, le couple revient de vacances. Le garçon a-t-il voulu jouer sur la barrière ? A-t-il perdu l'équilibre ? Il bascule en tout cas sur la voie publique et est percuté au niveau de la tête par la roue arrière du bus.

Le chauffeur a effectué toutes les vérifications nécessaires

Avant de repartir le chauffeur a pourtant bien procédé à toutes les manœuvres de vérifications : contrôle des rétroviseurs, activation du clignotant... Selon les premiers éléments, c'est donc un terrible concours de circonstances qui semble avoir conduit au décès de l'enfant. La garde à vue du chauffeur a été levée mardi en début de soirée mais l'enquête se poursuit. Des auditions complémentaires pourraient avoir lieu si d'éventuels nouveaux témoins se manifestent.

Avant la reconstitution, les enquêteurs avaient procédé à un travail de vérification des témoignages. Une analyse des images de vidéosurveillance avait également permis d'avoir une première idée du déroulement de l'accident. Mais la vision éloignée de la caméra (située au niveau du 2eme rond-point à environ 150 mètres) a nécessité une remise en situation sur place.