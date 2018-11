Enfant piqué par une seringue dans un parc : un suspect en garde à vue à Montpellier

L'affaire avait beaucoup ému, en mars 2018 : un petit garçon piqué par une seringue usagée dans le parc de la Guirlande, à Montpellier. Le propriétaire présumé de la seringue a été interpellé et placé en garde à vue, huit mois plus tard.

Le 11 mars dernier, un petit garçon de huit ans se plantait une seringue usagée dans le pied pendant une promenade dans le parc de la Guirlande, à Montpellier. La police vient d'arrêter le propriétaire de cette seringue.

L'affaire avait suscité beaucoup d'émotion à l'époque puisque l'enfant avait dû subir, dans la foulée, des tests de dépistage du VIH et de l'hépatite et recevoir, dans l'attente des résultats, un traitement par tri-thérapie, à titre préventif.

Des poursuites pour "blessures involontaires"

Le propriétaire de la seringue incriminée a rapidement été identifié grâce à son ADN. Mais la police a eu du mal à mettre la main sur cet homme de 48 ans, sans domicile fixe. Il a finalement été interpellé mercredi 14 novembre et placé en garde à vue, entendu pour "usage et détention de stupéfiants" et pour "blessures involontaires". Sa garde à vue a été prolongée jusqu'à ce jeudi, dans la journée.