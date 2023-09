Enfant renversé à Boussay : le conducteur qui avait pris la fuite a 16 ans

La compagnie de gendarmerie de Rezé a fini par interpeller et identifier le conducteur du véhicule ayant renversé un enfant de 12 ans ce samedi 16 septembre à Boussay, à la frontière avec le Maine-et-Loire. Il s'agit d'un garçon de 16 ans, "demeurant non loin des faits et inconnu des services de police et de justice", d'après les informations du procureur de la république de Nantes.

Le conducteur déféré

Le jeune conducteur reconnait les faits. Il a été déféré ce vendredi 22 septembre et présenté à un juge des enfants. Il est maintenant poursuivi pour blessures involontaires, avec défaut de permis de conduire et délit de fuite. D'autres faits de conduite sans permis auraient également été relevés en août et en septembre.

La victime de l'accident, un enfant de 12 ans, avait été renversé en pleine nuit à Boussay, au moment de traverser un passage piéton avec ses parents. Gravement blessé, il souffre de multiples fractures.