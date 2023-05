Enfant renversé aux Sablons : la marche blanche pour Jawed rassemble des centaines de personnes

Une marche blanche était organisée en hommage à Djawed-Manil, l'enfant renversé par une voiture rue de Turquie dans le quartier des Sablons au Mans. Elle a réuni plusieurs centaines de personnes rendues rendre hommage à l'enfant de 4 ans. Le maire du Mans, Stéphane Le Foll était sur place, il a promis plus de sécurité aux abords de la zone de l'accident. Le conducteur de la voiture est toujours en fuite.

Arrivée de la marche blanche Rue de Turquie, lieu de l'accident mortel. © Radio France - Milena Aellig

Des centaines de personnes présentes

Le rendez-vous est donné place du marché, dans le quartier des Sablons. Beaucoup portent un t-shirt blanc avec des photos de Djawed-Manil pour lui rendre hommage. Le père de Djawed porte des lunettes noires et un blouson noir, il est entouré de ses cousins. Des membres de la famille ont fait le déplacement parfois depuis Paris pour venir à cette marche. La mère arrive, avec les deux sœurs de Djawed, l'une plus âge, l'autre âgée d'à peine un an.

Des t-shirt imprimés pour Djawed-Manil étaient portés par beaucoup de marcheurs. © Radio France - Milena Aellig

Parmi les marcheurs et marcheuses, beaucoup d'enfants sont là. Parfois des camarades de classes de Djawed, parfois simplement des enfants amenés par leurs parents.

Larmes et colère

Parmi les parents, certains sont saisis d'émotion à l'évocation de l'enfant, d'autres ne cachent pas leur colère lorsqu'ils pensent aux infrastructures autour du parc où a eu lieu l'accident, rue de Turquie : "Aujourd'hui c'est Djawed, mais demain c'est nos enfants. Comment cela se fait qu'il n'y ait pas une caméra sur cet angle là ? Avec l'école, le parc... Pourquoi on est toujours les derniers ? Pourquoi dans les autres quartiers il y a des caméras, mais pas chez nous?" s'insurge Kadidja, une habitante du quartier. Un sentiment d'abandon partagé par beaucoup de résidents des Sablons.

La mère de Djawed-Manil pose la main sur la photo de son fils, à l'arrivée au parc où a eu lieu l'accident. © Radio France - Milena Aellig

Fatoumata aussi espère plus de sécurité dans le quartier, elle est très secouée par le drame qui a tué le meilleur ami de son fils : "Je suis très touchée. Les photos sur les t-shirts sont prises à l'anniversaire de mon fils Ibrahim. Djawed-Manil était un enfant très joyeux. Tout le temps content..." Elle espère aussi que cette marche fera prendre conscience au chauffard du crime qu'il a commis : "Même si on le retrouve, on ne retrouvera jamais Manil, mais j'espère que l'auteur va se rendre compte de ce qu'il a fait. Et que ça l'empêchera de faire ça à d'autres enfants."

La promesse de plus de sécurité

Présent lors de la marche blanche, le maire du Mans, Stéphane Le Foll a pris la parole à l'issue d'une minute de silence. Il a notamment promis plus de sécurité à l'abord du parc, avec un dos d'âne supplémentaire pour ralentir les voitures, dans cette rue pourtant déjà limitée à 30 km/heures.