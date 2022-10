Enfant retrouvé mort à Marseille : la mère reconnaît avoir tué son fils, sa garde à vue prolongée

24 heures après la découverte du corps d'un jeune garçon de 11 ans sur les berges de l'Huveaune à Marseille, la mère de l'enfant a reconnu l'avoir tué, a indiqué ce dimanche soir la procureure de Marseille dans un communiqué. Elle a "frappé son fils dans l'appartement dans un premier temps, puis l'a emmené dans le "ravin" et l'a tué sur place à l'aide de couteau pris dans la cuisine." Des plaies à arme blanche avaient été retrouvées sur le corps de l'enfant. La mère a ensuite laissé le corps de son fils sur place. Elle est "revenue peu de temps après pour se débarrasser d’affaires." poursuit le communiqué. La mère de l'enfant de 11 ans a expliqué qu'elle n'arrivait plus à gérer son fils et ses crises liées à l'autisme.

ⓘ Publicité

Sa garde à vue est prolongée ce dimanche soir, elle sera déférée dans la journée de lundi en vue d’une ouverture d’information judiciaire du chef de meurtre sur mineur de 15 ans.

Des éléments de l'enquête confirment la version de la mère

Les éléments recueillis au cours de l’enquête par la police judiciaire à son domicile, le long des berges de l’Huveaune, et les caméras de vidéosurveillance "ont corroboré les dires de la mère, notamment sur le fait que l’enfant est décédé vendredi dans l’après-midi, avant même le signalement de sa disparition", a expliqué la procureure.

Le corps de l'enfant découvert samedi midi

Son père et son oncle ont retrouvé le corps de l'enfant autiste vers 13 heures et des traces de sang avaient été signalées sur le chemin où il a été découvert. Le corps a été retrouvé en bas d'une pente raide donnant sur l'eau, dans des herbes hautes et des broussailles. La famille explique avoir d'abord retrouvé la veste de l'enfant ce samedi 29 octobre vers 8h30.