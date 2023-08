Enfant tué dans une fusillade à Nîmes : "l'insécurité est totale" déplorent les habitants du quartier Pissevin

Les habitants du quartier Pissevin à Nîmes (Gard) sont choqués et indignés après la mort d'un garçon de dix ans, victime collatérale d'une fusillade , dans la nuit de lundi à mardi. L'enfant a reçu un projectile, sûrement une balle, selon la procureure de la République de Nîmes, dans une fusillade "en lien" avec la guerre pour le trafic de drogues dans ce quartier sensible de l'ouest de la ville. L'enfant se trouvait à l'arrière du véhicule de son oncle, qui a été gravement blessé. Des victimes collatérales, a précisé Cécile Gensac, qui a ouvert une enquête pour assassinat en bande organisée. Quatre suspects étaient toujours recherchés ce mardi midi.

Cette maman, qui habite dans le quartier Pissevin depuis 20 ans, a tout entendu. "Avec toutes les voisines, on n'a pas dormi de la nuit. Prendre une balle comme ça gratuitement... Il y a une insécurité totale. Les enfants, on ne peut pas les laisser sortir, que ce soit en pleine journée ou le soir, ce n'est pas possible, déplore-t-elle au micro de France Bleu Gard Lozère. Là, on est vraiment à Bagdad. Vous vous rendez compte, un enfant de dix ans, avec son oncle, on va où ? Le gamin, il avait toute la vie devant lui."

Cette habitante poursuit en dénonçant un quartier laissé à l'abandon par les autorités : "On est dans une insécurité totale. Il ne se passe rien, ils ne veulent pas nous faire déménager. Ils préfèrent nous laisser, excusez-moi du terme, dans la merde".

Le quartier Pissevin, dit de "reconquête républicaine", avait fait parler de lui en juin quand un journaliste reporter d'images y avait été agressé par deux hommes . La mairie de Nîmes avait alors décidé d'y fermer jusqu'à nouvel ordre la médiathèque municipale , évoquant l'aggravation des violences liées aux trafics de drogue. Le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, avait alors réclamé "l'affectation de façon quasi-permanente d'une unité de force mobile". Un homme de 39 ans avait aussi été abattu dans ce quartier Pissevin en janvier 2023 , dans une fusillade sur fond de trafic de stupéfiants.

Comme les quartiers du Chemin Bas et du Mas de Mingue, le quartier Pissevin, situé en périphérie de Nîmes, est constitué de barres d'immeubles et de tours. Il a été créé dans les années 1960 pour loger des populations issues de l'exode rural, des rapatriés d'Afrique du nord puis des travailleurs immigrés. Il présente des indicateurs socio-économiques alarmants : 70% des 13.000 habitants qui y résident vivent sous le seuil de pauvreté et le taux de chômage atteint 46%.