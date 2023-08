Enfant tué dans une fusillade à Nîmes : les syndicats de police dénoncent un climat de violence croissant

Un enfant de dix ans a perdu la vie lundi soir à Nîmes, touché par balles dans une fusillade dans le quartier populaire de Pissevin, sans doute victime de la guerre entre trafiquants de drogues qui gangrène plusieurs quartiers de cette ville. Le ministre de l'Intérieur assure ce mardi sur X (anciennement Twitter) que ce drame "ne restera pas impuni". Gérald Darmanin annonçe, pour la journée, l'arrivée de certains membres de la CRS 8, une unité de policiers spécialisés dans la gestion des violences urbaines actuellement déployée à Marseille. "Ils peuvent nous envoyer la CRS 8, on l'a déjà eu en début d'été. Toutes les bonnes âmes sont les bienvenues pour assister les collègues au quotidien, mais ils resteront une semaine ou deux", prédit Sandy Issartel, secrétaire départementale du syndicat SGP Police sur France Bleu Gard Lozère ce mardi

"On monte dans l'échelle de la violence"

"Comme d'habitude, et comme malheureusement régulièrement à Nîmes, c'est encore un drame qui survient, regrette Sandy Issartel. On monte dans l'échelle de la violence, de la délinquance. On se retrouve avec des dommages collatéraux, des victimes qui ne font pas partie des personnes liées aux trafics ou à la délinquance habituelle du quartier." Selon Sandy Issartel, ce drame survient dans un climat de violence croissante à Nîmes depuis une semaine : "On a eu encore une fusillade il y a deux jours avec un gamin de 14 ans entre la vie et la mort qui se trouve encore au CHU, on a eu notre centre de rétention qui a brûlé il y a trois jours, et hier soir cette famille. On reste toujours sur les mêmes quartiers malheureusement. Dans ces quartiers là, il y a quand même des gens qui ont envie de vivre tranquillement, aujourd'hui, ils ne peuvent plus".

"Il n'y a jamais assez de monde par rapport aux personnes qu'on a en face de nous" - Sandy Issartel, secrétaire départementale du syndicat SGP Police

"Au niveau des services de police, tout le monde est sur le terrain, les fonctionnaires font au mieux, la présence policière est là. Maintenant, ça fait plus de deux ans qu'on demande des renforts, du matériel, pour être encore plus présents et les drames continuent jour après jour" , ajoute la secrétaire départementale du syndicat SGP Police. Nîmes est considérée comme une ville de taille normale avec 160.000 habitants, sauf qu'au niveau délinquance, on peut nous comparer à Marseille. Oui le boulot est fait (...) sauf qu'il n'y a jamais assez de monde par rapport aux personnes qu'on a en face de nous (...) Maintenant il faut taper du poing de la table, faire venir du monde de partout."

"C'est un événement terrible et inadmissible, a également réagi Francois Xavier de Bonneville, secrétaire-adjoint du syndicat Alliance Police dans le Gard, sur France Bleu Gard Lozère. Malheureusement, ce genre d'événements de tirs d'armes de guerre de type kalachnikov est souvent lié au trafic de stupéfiants."

Selon des chiffres de l'ex-procureur de Nîmes, Éric Maurel, une quinzaine de règlements de compte avaient fait huit morts à Nîmes en 2020 et trois en 2021, dont un adolescent de 17 ans. La plupart de ces homicides avaient eu lieu dans les quartiers de Pissevin, du Chemin Bas et du Mas de Mingue, trois secteurs périphériques de Nîmes constitués de barres d'immeubles et de tours.