Châteauroux, France

Il est environ 11h, ce matin du vendredi 15 juillet 2016, lorsque le petit Ilyès, 3 ans et demi, est retrouvé inconscient dans l'eau, à la piscine à vague de Belle-Isle à Châteauroux, alors qu'il participait à une sortie du centre de loisirs de La Valla avec une trentaine d'autres enfants. Les circonstances de l'accident restent floues. L'enfant, évidemment, ne savait pas nager. Il sera pris en charge par les secours et pourra être réanimé mais il garde des séquelles physiques. Il est aujourd'hui âgé de 5 ans et demi.

Tenter d'établir des responsabilités dans ce drame

A-t-il échappé à la surveillance des maîtres nageurs ? Y'avait-il assez de surveillants au bord de la piscine ? Les adultes du centre de loisirs de La Valla qui encadraient la sortie ont-il failli à leurs responsabilités ? C'est ce que devra déterminer ce procès en correctionnelle. Au total, cinq personnes physiques (des agents de baignade ou des encadrants du centre de loisirs) sont renvoyées devant le tribunal pour "blessures involontaires".

D'après l'avocat de la municipalité, "il y avait ce jour-là trois surveillants pour trente enfants", ce qui est selon ses dire est "largement réglementaire". La ville de Châteauroux est poursuivie comme personne morale dans cette affaire. La justice cherche à vérifier s'il y avait des défauts dans les équipements et si les visites de contrôles avaient été effectuées correctement. L'audience démarre à 13h30.