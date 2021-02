Enfants fauchés à Lorient : avant le procès, la famille espère des sanctions sévères

C'est un drame qui avait bouleversé tout un quartier à Lorient. Le 9 juin 2019, deux enfants âgés de 9 et 7 ans avaient été percutés par un chauffard en sortant du McDo de la rue Keryado, à Lorient. Bünyamin, 9 ans, a été tué. Son cousin, Samet, âgé de 7 ans, avait été grièvement blessé. Un troisième garçon, Diyar, âgé de 9 ans, avançait devant ses deux cousins, c'est ce qui lui a sauvé la vie. Le conducteur et sa passagère avaient pris la fuite à pieds. La jeune femme de 22 ans se rendra quatre jours plus tard, le conducteur, âgé de 22 ans lui aussi, sera retrouvé et arrêté cinq jours après sa petite amie.

Non assistance à personne en danger

Tout accable le chauffard : il conduisait trop vite, sans permis, ni assurance, et tentait d'échapper à un contrôle routier lorsqu'il a percuté deux des trois garçons rue Keryado. Il comparaît pour homicide involontaire aggravé, blessures involontaires aggravées, refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, non assistance à mineur de 15 ans en danger, défaut de permis et conduite sans assurance. Il encourt une peine de 10 ans d'emprisonnement. Sa passagère comparaît pour non assistance à mineur de 15 ans en danger, elle encourt 7 ans d'emprisonnement.

La famille des trois garçons, les trois mères sont sœurs, espèrent "une sévérité dans la sanction qui doit être prononcée par le tribunal, explique leur avocat, Philippe Courtois. Les faits sont gravissimes. Même si malheureusement, la sanction ne sera jamais à la hauteur de ce qu'ils ont perdu, ni des séquelles avec lesquelles le jeune Samet devra vivre toute sa vie, mais ils souhaitent sincèrement" que ces deux personnes "soient devant le tribunal", puissent répondre de leurs "faits et gestes et qu'ils soient véritablement condamnés par notre justice."