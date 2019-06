Enfants fauchés à Lorient : la passagère de la voiture mise en examen et écrouée

La passagère de la voiture qui a tué un enfant de neuf ans dimanche à Lorient a été mise en examen pour non assistance à personne en danger et placée en détention provisoire vendredi, a annoncé le parquet.

La passagère de la voiture qui a tué un enfant de neuf ans et grièvement blessé un garçon de sept ans dimanche à Lorient, a été mise en examen pour non assistance à personne en danger et placée en détention provisoire vendredi, a annoncé le parquet dans la soirée. Un délit puni d'une peine maximale de sept ans de prison. La jeune femme de 21 ans avait été arrêtée mercredi soir vers minuit.

Le conducteur du véhicule, 20 ans, est toujours en fuite. Déjà connu pour des faits de conduite sans permis et d'infraction à la législation sur les stupéfiants, il fait l'objet d'un appel à témoins.