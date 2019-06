Enfants fauchés à Lorient : le chauffard a-t-il été aidé par des complices ?

Le conducteur du véhicule qui a fauché deux enfants à Lorient le 9 juin dernier a été placé en détention provisoire et mis en examen pour homicide involontaire aggravé. Présenté au juge d'instruction, il a confirmé être le conducteur du véhicule et pourrait avoir bénéficié de complicités.

Après neuf jours de traque, le chauffard de Lorient qui a tué un enfant de neuf ans et grièvement blessé son cousin de sept ans a été mis en examen mardi notamment pour homicide involontaire et écroué après son arrestation dans un hôtel d'une zone industrielle, à Lanester à 6 kms de Lorient. Présenté au juge d'instruction, "il a confirmé être le conducteur du véhicule, avoir refusé d'obtempérer et être à l'origine des accidents", précise la République de Lorient. Les faits qui lui sont reprochés sont passibles de 10 ans de prison.

A t-il bénéficié d'un soutien logistique pendant sa cavale ?

Comment le principal suspect de l’accident est arrivé dans cet hôtel de Lanester, dans le Morbihan ? L'enquête devra déterminer s'il a bel et bien bénéficié d'un soutien logistique. Devant le juge d'instruction, le conducteur s’est montré plutôt coopératif et a accepté de répondre à quelques questions. Il a reconnu être le conducteur à l’origine de l’accident. La passagère, elle, avait été interpellée et mise en examen le 14 juin dernier, elle encourt 7 ans de prison pour "non-assistance à personne en danger".