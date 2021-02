Enfants fauchés à Lorient : le chauffard condamné à 5 ans de prison ferme

Kylian Le Reste a été condamné à 6 ans de prison dont un avec sursis et Gaëlle Taugeron à un an de prison avec sursis ce lundi par le tribunal correctionnel de Lorient. Ils étaient jugés pour l’accident qui a causé la mort du petit Bünyamin et grièvement blessé son cousin, Samet.

Cela faisait plus d’un an et demi que les proches des victimes attendaient ce procès. Ils attendaient une sanction pénale : ils l’ont eu. Kylian Le Reste a été condamné ce lundi par le tribunal correctionnel de Lorient à 6 ans de prison dont un avec sursis et Gaëlle Taugeron à un an de prison avec sursis et deux ans de mise à l'épreuve. Il a été placé dès lundi soir sous mandat de dépôt. Le procureur avait requis 8 ans d’emprisonnement pour Kylian, un an de prison avec sursis pour Gaëlle.

Les familles attendaient aussi des mots pour les enfants. "Il ont entendu le mot ‘pardon’ du bout des lèvres de la part de Kylian Le Reste, mais rien de la part de Gaëlle Taugeron", fulmine Maître Philippe Courtois, l’avocat de la famille des enfants, lors de sa plaidoirie. Ces mots sont finalement arrivés à la toute fin du procès, juste avant que le tribunal ne délibère.

Une tragédie annoncée

Les deux prévenus ont eu des débuts d’explication : l’évolution logique de la "carrière" délinquante de Kylian Le Reste, une "tragédie annoncée", estime maître Philippe Courtois. Trois condamnations inscrites sur son casier judiciaire, pour conduite sans permis, ou encore consommation et détention de stupéfiants. Neuf jours avant la mort de Bünyamin, il était en garde à vue. Il avait rompu son contrôle judiciaire qui lui interdisait de sortir la nuit. Malgré un rappel à l’ordre, la veille de l’accident, il était en boîte de nuit avec sa petite amie de l’époque, dont il était plus ou moins séparé, Gaëlle Taugeron. Et le jour où il a grièvement blessé Samet et tué Bünyamin, il voulait aller manger une glace avec Gaëlle pour parler de leur relation, alors qu’il n’en n’avait pas le droit.

S’il a pris la fuite après l’accident, c’est parce qu’il a eu peur, peur pour lui, "si je retourne là-bas je suis mort", a expliqué avoir pensé Kylian Le Reste. "Il est parti comme un lâche", estime maître Courtois. Et puis il y a les preuves, poursuit le procureur de la République Yann-Gwénolé Richard lors des réquisitions. "Il y en a trois tomes, montre le magistrat. Une affaire avec autant de circonstances aggravantes, c’est rare." Et une "conduite assassine", accuse le procureur.

Pas conscience du drame

Sa petite amie, elle, ne se souvient pas de grand-chose. Elle dit avoir été complètement affolée pendant la course poursuite qui s’est terminée par la mort du petit garçon de 9 ans. Et si elle a pris la fuite, c’est parce qu’elle n’a pas eu conscience du drame. Gaëlle Taugeron dit l’avoir réalisé plus tard, et c’est pour ça qu’elle s’est rendue dans une maison de Caudan avant d’être interpellée par la gendarmerie de Pont-Scorff, quatre jours après la mort du petit garçon. Kylian, lui, sera retrouvé cinq jours après elle dans un hôtel de Lanester.